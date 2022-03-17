Песков: благодаря войне в Украине Россия "очищается"

В России появилось "много предателей", которые увольняются или уезжают из страны из-за войны в Украине, и тем самым "очищают" РФ, уверены в Кремле.﻿ Об этом, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ, сообщает Украинская правда.

"Ну, вы знаете, в подобные нелегкие времена и в подобных ситуациях как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни", – сказал Песков.

Кто-то, по его словам, уходит со своих должностей, кто-то – из активной служебной жизни, кто-то – покидает страну и переезжает в другие государства.

"Вот так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями", – добавил пресс-секретарь Путина.

Сейчас людям в России, которые выступают против войны, рисуют на дверях букву Z, которая уже стала символом вторжения в Украину.