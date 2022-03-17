ГСЧС: в Чернигове из-за авиаудара погибла семья из 5 человек

Тела двух родителей и троих малолетних детей достали спасатели из-под завалов общежития в Чернигове, которое накануне обстреляли российские оккупанты.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"При проведении работ по разбору конструкций, спасатели достали семью погибших из 5 человек, среди них 3 детей (мальчик и девочка двойняшки по 3 года) и старшая сестренка 12 лет и их родители", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что все они погибли в результате авиаудара по общежитию.