Ким: билборды Николаева уберут и пустят на противотанковые "ежи"
В Николаеве снимут все билборды, а металл с них пустят на изготовление противотанковых "ежей".
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на своей официальной странице в Facebook.
"Борды, которые стоят в центре города… у нас не хватает швеллера, мы их сейчас все демонтируем и пустим на ежи. Это некрасиво в городе – борды везде, они не нужны, засрано все. Сейчас как раз время использовать", – заявил Ким.
При этом он подчеркнул, что киоски, расположенные ранее в городе, также переместятся на передовую, под нужды армии.