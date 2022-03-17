Минобороны: Великобритания перебросит в Польшу военных и ЗРК Sky Sabre

Великобритания отправит в Польшу 100 военнослужащих и комплекс ПВО Sky Sabre, заявил министр обороны страны Бен Уоллес, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы собираемся отправить в Польшу зенитный ракетный комплекс Sky Sabre, а также около 100 военных, чтобы продемонстрировать, что мы стоим бок о бок с Польшей, защищая ее воздушное пространство" , - заявил Уоллес в четверг на пресс-конференции.

Уоллес посетил Варшаву для переговоров по ситуации в Украине.

Накануне он принял участие во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, по итогам которой командованию альянса было поручено пересмотреть оборонную стратегию на фоне "новой реальности" с безопасностью в регионе.

В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в вопросе сухопутных сил речь должна идти о развертывании в восточной части альянса большего числа войск в состоянии повышенной боевой готовности, о размещении заранее подготовленного оборудования и запасов.