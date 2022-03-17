Лукашенко: Путин предлагает Зеленскому приемлемый вариант "мира"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит принять предложения президента России Владимира Путина насчет мира, в противном случае Киеву со временем придется подписать "капитуляцию", сообщает Украинская правда.

"Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт – операция России – закончится миром.

Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине – Путин Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, – абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор.

Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также выразил мнение, что Беларуси не придется воевать с Украиной, но не исключил этого в случае эскалации.

"Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту" , – сказал Лукашенко.

Он снова заявил, что 23-24 февраля Украина якобы планировала нанести удар по территории Беларуси "с четырех точек", но он с Путиным это предотвратил.

Лукашенко добавил, что украинские летательные аппараты якобы нарушают государственную границу Беларуси, а также что за последнюю неделю украинцы "осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Беларуси" – но их удалось сбить.

По его словам, это делается для того, чтобы "возбудить" Беларусь, чтобы она начала отвечать.