Словакия назвала условия поставки ЗРК С-300 Украине

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна пока не давала согласия на поставку в Украину зенитно-ракетных комплексов С-300, однако готова это сделать, если получит альтернативу, сообщает Новое время.

Министр указал, что это единственная система ПВО и альтернативы у Словакии пока нет, пишут словацкие СМИ.

Он также заявил о необходимости избавиться от зависимости от российских технологий, заявив, что истребители МиГ и ЗРК С-300 могут поддерживать только российские компании, что в нынешней ситуации «практически невозможно».