В налоговой рассказали, как адаптировали законодательство к новым реалиям
По словам Гетманцева, в стране уже начали действовать налоговые изменения, которые касаются бизнеса и граждан, в том числе военнослужащих, сообщает UBR.
В Украине действуют налоговые новации, льготы, стимулы, гарантии защиты бизнеса и граждан. В период войны важна адаптация налогового законодательства к новым реалиям, сообщил глава налогового комитета Данил Гетманцев.
Что касается единого налога, в период военного положения предприятия смогут его оплачивать по принципу ФЛП.
Для этого внесены следующие изменения:
- повышен лимит доходов для использования единого налога с 10 млн до 10 млрд грн;
- налог с оборота установлен на уровне 2%;
- снято ограничение относительно количества работников и видов деятельности, исключением является деятельность, касающаяся подакцизных товаров, игорного бизнеса, обмена валют, добычи ископаемых;
- плательщиком могут быть как ФЛП, так и юрлица.
Предусмотрены определенные стимулы для бизнеса. В частности, НДС не нужно платить за уничтоженные и переданные на нужды обороны товары. Кроме того, в налоговый кредит по НДС можно вносить суммы, по которым еще не зарегистрированы налоговые накладные. Такие накладные необходимо зарегистрировать в течение 6 месяцев после прекращения военного положения.
Также позволяется импорт и реализация табачных изделий без установленной маркировки, но с учетом норм ЕС. В 2022 году предприятия, которые находятся на территории активных боевых действий, не платят экологический налог.
Среди прочего в налоговое законодательство внесены изменения, направленные на поддержку военных и стимулы для благотворительности.
Потребителям также предусмотрели такую защиту:
- в течение действия военного положения и 30 дней после него запрещено насчитывать штрафы за несвоевременное погашение потребительских кредитов, а также изымать имущество и выселять жильцов, которые взяли жилье в ипотеку;
- возобновлены фактические проверки возможности рассчитаться картой, а нарушителям грозит штраф 8500 грн.
На законодательном уровне разработана такая поддержка предпринимателей и владельцев земли:
- с 1 марта и в течение 12 месяцев после прекращения военного положения ФЛП могут не платить ЕСВ;
- "фопы" могут не перечислять ЕСВ за мобилизированных работников;
- в период военного положения и три месяца после него штрафы и пеня по ЕСВ не начисляются, а проверки не проводят;
- санкции за нарушение закона по РРО не применяются;
- с 1 марта и по 31 декабря за годом, в котором отменено военное положение, не стягивается плата за землю, расположенную на территории боевых действий.
К тому же в период военного положения расширены полномочия НБУ. Нацбанк не обязан относить банки к категории проблемных и неплатежеспособных. Ослаблен финансовый мониторинг средств, которые начисляются на спецсчета центробанка для закупки военных облигаций.