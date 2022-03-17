В налоговой рассказали, как адаптировали законодательство к новым реалиям

По словам Гетманцева, в стране уже начали действовать налоговые изменения, которые касаются бизнеса и граждан, в том числе военнослужащих, сообщает UBR.

В Украине действуют налоговые новации, льготы, стимулы, гарантии защиты бизнеса и граждан. В период войны важна адаптация налогового законодательства к новым реалиям, сообщил глава налогового комитета Данил Гетманцев.

Что касается единого налога, в период военного положения предприятия смогут его оплачивать по принципу ФЛП.

Для этого внесены следующие изменения:

повышен лимит доходов для использования единого налога с 10 млн до 10 млрд грн;

налог с оборота установлен на уровне 2%;

снято ограничение относительно количества работников и видов деятельности, исключением является деятельность, касающаяся подакцизных товаров, игорного бизнеса, обмена валют, добычи ископаемых;

плательщиком могут быть как ФЛП, так и юрлица.

Предусмотрены определенные стимулы для бизнеса. В частности, НДС не нужно платить за уничтоженные и переданные на нужды обороны товары. Кроме того, в налоговый кредит по НДС можно вносить суммы, по которым еще не зарегистрированы налоговые накладные. Такие накладные необходимо зарегистрировать в течение 6 месяцев после прекращения военного положения.

Также позволяется импорт и реализация табачных изделий без установленной маркировки, но с учетом норм ЕС. В 2022 году предприятия, которые находятся на территории активных боевых действий, не платят экологический налог.

Среди прочего в налоговое законодательство внесены изменения, направленные на поддержку военных и стимулы для благотворительности.

Потребителям также предусмотрели такую защиту:

в течение действия военного положения и 30 дней после него запрещено насчитывать штрафы за несвоевременное погашение потребительских кредитов, а также изымать имущество и выселять жильцов, которые взяли жилье в ипотеку;

возобновлены фактические проверки возможности рассчитаться картой, а нарушителям грозит штраф 8500 грн.

На законодательном уровне разработана такая поддержка предпринимателей и владельцев земли:

с 1 марта и в течение 12 месяцев после прекращения военного положения ФЛП могут не платить ЕСВ;

"фопы" могут не перечислять ЕСВ за мобилизированных работников;

в период военного положения и три месяца после него штрафы и пеня по ЕСВ не начисляются, а проверки не проводят;

санкции за нарушение закона по РРО не применяются;

с 1 марта и по 31 декабря за годом, в котором отменено военное положение, не стягивается плата за землю, расположенную на территории боевых действий.

К тому же в период военного положения расширены полномочия НБУ. Нацбанк не обязан относить банки к категории проблемных и неплатежеспособных. Ослаблен финансовый мониторинг средств, которые начисляются на спецсчета центробанка для закупки военных облигаций.