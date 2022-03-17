Грозев: Заместителя начальника Росгвардии задержали

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил о задержании заместителя директора Росгвардии Романа Гаврилова.

Об этом, ссылаясь на независимые источники, он написал﻿ в Twitter.

"Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренней армии РФ, понесшей колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина" , — пишет Грозев.

Как пишет журналист, причина задержания неизвестна.

"По словам одного источника, он был задержан управлением военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей", а два других говорят, что это была "расточительная трата топлива" , - отметил Грозев. ﻿

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service. — Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022