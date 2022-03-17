Грозев: Заместителя начальника Росгвардии задержали
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил о задержании заместителя директора Росгвардии Романа Гаврилова.
Об этом, ссылаясь на независимые источники, он написал в Twitter.
"Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренней армии РФ, понесшей колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина", — пишет Грозев.
Как пишет журналист, причина задержания неизвестна.
"По словам одного источника, он был задержан управлением военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей", а два других говорят, что это была "расточительная трата топлива", - отметил Грозев.
"Хотя трудно догадаться, к чему именно приведет чистка/перестановка в верхушке силовиков, понятно одно: несомненно, что Путин признает глубину этой операции. Это так плохо, что он меняет коней на переправе - великое нет-нет во время войны", — комментирует ситуацию Грозев.