Глава Минфина ФРГ считает возможным эмбарго для нефти и газа из России

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) по-прежнему считает возможным введение эмбарго на покупку нефти и газа из России, сообщает Deutsche Welle.

"Все варианты ежедневно лежат на столе", - сказал Линднер в эфире телеканала ARD вечером в среду, 16 марта .

По его словам, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран "большой семерки" (G7) и внутри Европейского Союза.

Глава Минфина ФРГ подчеркнул, что правительство в Берлине готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов". Это касается и угля, и газа, а также расширения источников поставок нефти, отметил Линднер.

Кроме того, он подтвердил свое предложение ввести государственную доплату за горючее на автозаправках. Кристиан Линднер полагает, что это предложение получит поддержку правительственной коалиции.

"Во всяком случае, я вижу многих в СДПГ (Социал-демократической партии Германии), кто - за", - сказал немецкий политик, представляющий Свободную демократическую партию (СвДП) .

США и Великобритания запретили импорт российской нефти

На фоне продолжающейся войны России против Украины США в начале марта ввели запрет на импорт российской нефти. Об аналогичном шаге объявила и Великобритания. Страны Евросоюза разошлись во мнениях по этому вопросу. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно отвергал требование Украины и восточноевропейских стран ЕС ввести такое эмбарго.