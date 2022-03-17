Байден обсудит с Си Цзиньпином войну России против Украины

Президент США Джо Байден обсудит войну России против Украины с главой Китая Си Цзиньпином, сообщает Новое время.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, разговор состоится в пятницу, 18 марта.

В Белом доме назвали планируемый разговор "частью постоянных усилий по поддержке открытых каналов общения между Соединенными Штатами и КНР".

"Два лидера обсудят управление конкуренцией между двумя странами а также войну России против Украины и другие вопросы, вызывающие общую обеспокоенность" , — отметила Псаки.

Китай открыто не осуждает действия России и заявил о своем желании воздержаться от санкций.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления военной или финансовой помощи России после ее полномасштабного вторжения в Украину.