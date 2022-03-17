Байден обсудит с Си Цзиньпином войну России против Украины
Президент США Джо Байден обсудит войну России против Украины с главой Китая Си Цзиньпином, сообщает Новое время.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, разговор состоится в пятницу, 18 марта.
В Белом доме назвали планируемый разговор "частью постоянных усилий по поддержке открытых каналов общения между Соединенными Штатами и КНР".
"Два лидера обсудят управление конкуренцией между двумя странами а также войну России против Украины и другие вопросы, вызывающие общую обеспокоенность", — отметила Псаки.
Китай открыто не осуждает действия России и заявил о своем желании воздержаться от санкций.
Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.
США предостерегли Китай от предоставления военной или финансовой помощи России после ее полномасштабного вторжения в Украину.