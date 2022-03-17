Одесская ОГА: в море замечены маневры кораблей РФ
В Черном море сегодня заметили маневры российских кораблей. Подготовка к высадке десанта не наблюдается.
Об этом заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук на своей официальной странице в Facebook.
По его мнению, это всего лишь демонстрация, а также попытка психологического давления на жителей Одессы.
"Это психологическое давление. Какой-то подготовки к высадке десанта мы сегодня не видим", – сказал Братчук.
Он отметил, что силы самообороны Одессы сделают все для того, чтобы эта угроза с моря исчезла.
"Пусть только сунутся – мы их убьем", – подчеркнул Братчук.
Кроме того, он призвал мирных жителей не волноваться и не мешать работе Вооруженных Сил Украины.