Подоляк: После достижения мирного соглашения война с РФ не закончится

Согласование спорных моментов потенциального соглашения между Украиной и страной-оккупантом РФ может занять от нескольких дней до полутора недель, а по достижении "мира" мы создадим прочную границу и будем относиться к России "так холодно, как того заслуживает страна, которая вторглась в наш дом, чтобы убить нас". Об этом, ссылаясь на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сообщает Лига.net.

В переговорах принимают участие не только Россия и Украина, но и косвенно наши партнеры, в том числе Польша.

Он сообщил, что в этом соглашении Украина хочет детально прописать конкретный план вывода российских войск, "юридически это выверить и получить поддержку наших партнеров" .

Подоляк считает, что после этого у России "не останется иного выбора, кроме как начать немедленное отступление своих вооруженных сил" .

"После подписания соглашения Венская конвенция вступит в силу для обеих сторон. Она ясно говорит, что мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территории противника", – добавил чиновник.

По его словам, на первый раунд переговоров Россия пришла со многими желаниями, большинство из которых уже не рассматривается сейчас, а "в последнее время российская делегация резко смягчилась" .

"Теперь они объективнее судят об окружающем мире и ведут себя очень правильно. Нет ни хамства, ни грубости, присущих российским властям. Конечно, их мировоззрение искажено собственной пропагандой: 70-80% россиян, в том числе участвующие в переговорном процессе, верят в пропагандистские мифы", – отметил Подоляк.

Относительно результата соглашения, переговорщик говорит, что оно может только завершить острую фазу конфликта "и позволить нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны".