Залужный: под Харьковом уничтожена колонна двух полков РФ

Украинские военные разбили колонну двух русских полков, которые пытались прорваться к Каменке Харьковской области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Корреспондент.

В заявлении﻿ отмечается, что вражескую технику уничтожили 16 марта близ города Изюм на Харьковщине.

Колонна состояла из нового 437-го учебного полка и батальонно-тактической группы 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии.

Известно, что оккупанты двигались в направлении Каменки. Однако, дойти до пункта назначения им не удалось.

Украинские военные остановили врага, заминировав поле.