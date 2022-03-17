Нацполиция: под Бучей враги обстреливали из танков эвакуационную колонну

В Бучанском районе российские оккупанты обстреливали эвакуационные колонны танками. Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, сообщает Корреспондент.

Небытов рассказал﻿, что улицы городов Киевской области усеяны трупами мирных жителей. В Буче российские военные совершают имущественные и насильственные преступления против мирного населения. Они также обстреливали эвакуационные колонны танками.

При этом в Ирпене продолжаются активные боевые действия, противник успел обустроить там свои позиции. Также там активно работают вражеские ДРГ. Однако на Киевщине также существует партизанское движение.

Как пояснил Небытов, российские оккупанты очень деморализованы, они не получают подкрепления и снабжения, поэтому они грабят местное население.

Наконец, Нацполиция все еще не может найти водителя, возившего погибшего американского журналиста.