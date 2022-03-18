Статус безработного: как подтвердить, если ваш ЦЗ не работает из-за войны

Если вы находитесь на территории, где длятся военные действия, рекомендуем звонить по телефону на номера "горячих линий" Государственного и региональных центров занятости, сообщает ЛигаБизнес.

Специалисты "горячей линии" уточняют у клиента такую информацию:

центр занятости регистрации;

фамилия, имя, отчество;

дату рождения;

номер учетной карточки плательщика налога (при возможности).

Эта информация передается в центр занятости вашей регистрации или же в центр, который временно обслуживает клиентов вашего региона.

Важно: такой телефонный звонок приравнивается к подтверждению намерения пребывания в статусе безработного.

Выплата пособия по безработице будет продлена.

Филиалы Киевского городского центра занятости теперь работают только дистанционно.