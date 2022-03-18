Статус безработного: как подтвердить, если ваш ЦЗ не работает из-за войны

Статус безработного: как подтвердить, если ваш ЦЗ не работает из-за войны
Фото: Pixabay

Если вы находитесь на территории, где длятся военные действия, рекомендуем звонить по телефону на номера "горячих линий" Государственного и региональных центров занятости, сообщает ЛигаБизнес.

Специалисты "горячей линии" уточняют у клиента такую информацию:

  • центр занятости регистрации;
  • фамилия, имя, отчество;
  • дату рождения;
  • номер учетной карточки плательщика налога (при возможности).

Эта информация передается в центр занятости вашей регистрации или же в центр, который временно обслуживает клиентов вашего региона.

Важно: такой телефонный звонок приравнивается к подтверждению намерения пребывания в статусе безработного.

Выплата пособия по безработице будет продлена.

Филиалы Киевского городского центра занятости теперь работают только дистанционно.

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