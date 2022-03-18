Статус безработного: как подтвердить, если ваш ЦЗ не работает из-за войны
Если вы находитесь на территории, где длятся военные действия, рекомендуем звонить по телефону на номера "горячих линий" Государственного и региональных центров занятости, сообщает ЛигаБизнес.
Специалисты "горячей линии" уточняют у клиента такую информацию:
- центр занятости регистрации;
- фамилия, имя, отчество;
- дату рождения;
- номер учетной карточки плательщика налога (при возможности).
Эта информация передается в центр занятости вашей регистрации или же в центр, который временно обслуживает клиентов вашего региона.
Важно: такой телефонный звонок приравнивается к подтверждению намерения пребывания в статусе безработного.
Выплата пособия по безработице будет продлена.
Филиалы Киевского городского центра занятости теперь работают только дистанционно.