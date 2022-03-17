ОП: встреча Зеленского с Путиным может состояться в ближайшие недели

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой государства-агрессора владимиром Путиным может стать темой следующих недель, когда будет завершена работа над фундаментом мирного соглашения.﻿ Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Укринформ.

"Как только мы закончим работу над соглашением, приступим к организации встречи. Это будет тема следующих недель" , – сказал советник руководителя ОП в коментарии польскому изданию Wiadomości.

Подоляк отметил, что локация встречи не имеет значения для украинской стороны. По его словам, возможны любые варианты, кроме территории Российской Федерации.

Он также добавил, что после окончания работы над фундаментом мирного соглашения между Украиной и Россией будет нарабатываться модель поведения во время встречи президентов.

В то же время на вопрос, сможет ли Зеленский пожать Путину руку, Подоляк сказал:

"На этом этапе мы не рассматриваем таких деталей… Пожатие руки – это наша наименьшая проблема".