ГУР: Асад пообещал Путину 40 тыс сирийских наемников

Россия активно вербует наемников в Сирии для войны против Украины — командование сирийской авиабазы Хмеймим получило указ отправлять в Украину до 300 боевиков ежедневно﻿. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Деловая столица.

Первая партия наемников отправилась в Россию 15 марта. В настоящее время разведке известно о 150 отправленных сирийцах.

По данным разведки, вскоре из Сирии перебросят в Беларусь и Россию вооружение, военную технику и другие ресурсы для обеспечения оккупационных войск. В общей сложности президент Сирии Башар Асад пообещал предоставить России 40 тысяч боевиков, которые должны будут воевать против Украины.

В то же время сирийцев вербуют на войну обманом. Их уверяют, что нужно будет выполнять чисто полицейские функции, то есть "наводить порядки" на оккупированных территориях. Но в последнее время наемникам стало известно об их непосредственном участии в боевых действиях, что значительно снизило боевой дух сирийцев.

Недавно на военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против ВСУ.

"Это негативно повлияло на морально-психологическое состояние других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях" , – отметили в ГУР.

Утверждается, что среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья.