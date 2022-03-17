У Зеленского прогнозируют создание нового альянса по безопасности Европы

Украинская сторона хочет прописать в мирном соглашении конкретный механизм, гарантирующий безопасность Украины в будущем. В ОП прогнозируют создание нового альянса в Европе для обеспечения безопасности.﻿ Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью WP Wiadomości, сообщает Украинская правда.

"Именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, подробно описывающий порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России. Это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский и которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе. Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, обеспечивающий нашу безопасность в будущем" , - сказал советник.﻿

По словам Подоляка, Украина хочет завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если та снова захочет на кого-нибудь напасть. Так страны, которые будут являться новыми гарантами безопасности, возьмут на себя определенные обязательства.

"В будущем на основе сегодняшнего глобального кризиса будет создан совершенно новый альянс, обеспечивающий безопасность всей Европы" , - отметил он.

Подоляк добавил, что Украина не согласится на компромиссы, которые могли бы повредить ее интересам.

Однако, несмотря на всю сложность этого процесса, Украина должна идти на переговоры с Россией, потому что воевать вместе с нашим государством больше никто не хочет.