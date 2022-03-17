"Райффайзенбанк" рассматривает выход из России

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает все варианты будущего "Райффайзенбанка" в России, включая его выход.﻿ Соответствующее заявление размещено на сайте RBI, сообщает Укринформ.

"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI пересмотреть свою позицию в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка России", включая четко продуманный выход "Райффайзенбанка" из России" , - заявил генеральный директор RBI Иоханн Штробл.

В заявлении банковской группы, работающей на 13 рынках Центральной и Восточной Европы, в т.ч. в Украине указывается, что война в Украине имеет "разрушительные последствия для населения и экономики страны".

"Наши мысли и поддержка со всеми людьми, чья жизнь навсегда трагически изменилась в результате этой войны" , - заявили в RBI.

Отмечается, что RBI и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местным и международным законодательством о санкциях, изменяя требования финансового рынка и действуя в соответствии с Кодексом поведения.