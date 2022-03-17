Прокуратура: из-за вражеских обстрелов Мерефы погиб 21 человек

Во время ночного обстрела города Мерефа Харьковской области погиб 21 человек, еще 25 ранены. Об этом информировала прокуратура Харьковской области, сообщает Укринформ.

"По данным следствия, 17 марта 2022 года около 3:30 военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел г. Мерефы Харьковского района, в результате чего разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры. Погиб 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии" , - говорится в Телеграмм-сообщении.

Отмечается, что работы по расчистке завалов продолжаются.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.