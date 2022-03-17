Грозев: ФСБ задержала замначальника Росгвардии Гаврилова

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что в РФ задержали заместителя начальника Росгвардии Романа Гаврилова. Причина пока неизвестна, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Три независимых источника сообщают, что заместитель начальника Росгвардії России (подразделение внутренних войск РФ, который понес огромные потери в Украине) генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ" , - написал Грозев в Twitter, ссылаясь на три собственных источника.

Как информирует журналист, Гаврилов также ранее работал в ФСО, Службе безопасности российского президента Путина.

Сейчас же причина задержания непонятна, однако, как сообщает журналист, ссылаясь на один из источников, Гаврилов был задержан по "утечке военной информации, что повлекло гибель людей", зато два других источника утверждают, что причиной является "растрата затрат на топливо".

"Пока трудно предположить, во что именно выльется чистка/перестановки в верхушке силовиков. Ясно одно: бесспорно, Путин осознает, в каком дерьме оказалась эта операция. Все настолько плохо, что он меняет лошадей на переправе, что во время войны недопустимо" , - пишет Грозев.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service. — Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022

Ранее сообщалось, что Путин начал репрессии против "5-й службы ФСБ через две недели после вторжения в Украину. Руководство службы уже отправлено под домашний арест. Известно, что именно она накануне войны обеспечивала президента РФ данными о политической ситуации в Украине.