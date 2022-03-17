В Украину прибыл глава МИД Турции

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прибыл в Украину на переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой по поводу прекращения российской агрессии.﻿ Об этом заявил глава украинской дипломатии, сообщает Укринформ.

«Приветствовал моего турецкого коллегу и друга Мевлюта Чавушоглу в Украине. Солидарность Турции остается непреклонной. Благодарен за политическую и гуманитарную поддержку, а также за постоянные дипломатические усилия Турции, чтобы положить конец сокрушительной войне россии против Украины» , - написал Кулеба в Твиттере.