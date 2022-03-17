УЗ будет обеспечивать стратегические запасы продуктов

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Укрзализныця начинает выполнять еще одну функцию – создание стратегического запаса пищевых продуктов по всей Украине.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

"Укрзализныця" в условиях войны стала важной точкой опоры для государства. Бесплатная эвакуация миллионов украинских граждан и доставка тысяч тонн продуктов питания стали повседневным фронтом железнодорожников.

Сегодня "Украинская железная дорога" стоит на передовом обеспечении продовольственной безопасности и функционировании экономики. Спасибо железнодорожникам за смелость и самоотверженную ежедневную работу. Вам обязан каждый украинец в каждом уголке нашей страны" , - написал в Telegram премьер

"В "Укрзализныци" будет стабильная финансовая поддержка со стороны государства. В этом месяце правительство дополнительно выделило госпредприятию 18 млрд гривен. "Укрзализныця" уже имеет расширенный функционал по координации, сбору, обработке и осуществлению перевозок гуманитарной помощи, обеспечению бесплатной эвакуации граждан и перевозке имущества" , - добавил он.

По словам премьера, УЗ с сегодняшнего дня начинает выполнять еще одну важную функцию – создание стратегического запаса пищевых продуктов по всей Украине.