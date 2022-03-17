Зеленский посетил раненых при обстрелах на Киевщине

Президент Владимир Зеленский посетил в больнице пациентов, которые получили ранения во время вражеских обстрелов. Об этом информирует Офис президента, сообщает Корреспондент.

Глава государства проведал семью, попавшую под обстрел, покидая Ворзель.

"Эти украинцы героически защищали друг друга своими телами, благодаря чему семье удалось спастись", - говорится в сообщении.

Также президент пообщался с другими ранеными - жителями Киевской области, среди которых боец терробороны и водителем иностранного документалиста Брента Рено, который погиб на Киевщине.