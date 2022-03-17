Горсовет: на Мариуполь ежедневно сбрасывают до 100 бомб

В горсовете Мариуполя рассказали о ситуации в городе 17 марта, на 22-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

В заявлении горсовета сказано, что ситуация в городе критическая — Мариуполь 16 суток находится в блокаде, более 350 тысяч жителей прячутся в убежищах и подвалах от постоянного обстрела российских оккупантов. По данным горсовета, за сутки на Мариуполь в среднем сбрасывают от 50 до 100 авиабомб, предварительно, около 80% жилого фонда города уничтожено, почти 30% не подлежат восстановлению.

"Вооруженные Силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отбивать атаки превосходящего по численности врага. Бои идут уже в окрестностях города. Но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу" , — подчеркнули власти города.

За последние двое суток из российской блокады вырвались около 30 тысяч мариупольцев на своих автомобилях, часть из них уже добралась до Запорожья и получила помощь в центрах поддержки. До этого российские оккупанты срывали эвакуацию из Мариуполя и не позволяли доставить в город гуманитарный груз.

В горсовете также сообщили, что сейчас продолжается разбор завалов драматического театра и бассейна Нептун, где от обстрелов прятались сотни горожан — в основном женщины, дети и пожилые люди. Информация о пострадавших уточняется.