Шварценеггер обратился к россиянам из-за войны в Украине

Знаменитый голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер записал видео с обращением к жителям России. Он рассказал им правду о том, что происходит в Украине, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Видео было размещено в Instagram Арнольда Шварценеггера. В 9-минутном ролике звезда "Терминатора" обратился к жителям России. Он призвал их к благоразумию и показал кадры разрушенных городов и жертв агрессии РФ против Украины.

Он прямо сказал, что власти России начали войну в Украине. А точнее – власть имущие в Кремле.

"Я знаю, что ваше правительство говорит вам, что это война денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда! Украина – это страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого всех троих братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее не начинали националисты или нацисты. Власть имущие в Кремле начали ее" , - подчеркнул голливудский актер.

Он сообщил, что ООН проголосовало за признание России агрессором. И за это решение проголосовали представители 141 страны.

"Это не война российского народа. Нет. На самом деле, давайте я вам расскажу. На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск. Со всего мира только четыре страны проголосовали вместе с Россией. Это факт. Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине. " , - сказал Арнольд Шварценеггер.

Он считает, что российский народ не знает о том, что на самом деле происходит в Украине и российская армия дезинформирована.

"Я знаю, что российский народ не в курсе того, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это — пропаганда и дезинформация. Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания" , - подчеркнул "железный Арни".

Также он обратился к президенту России.

"А президенту Путину я скажу: вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну" , - сказал он.

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