Эрдоган снова пригласил на переговоры Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Корреспондент.

Как пишет издание Анадолу, президенты обсудили последнее развитие событий по войне России и Украины и гуманитарную ситуацию на местах.

"Турецкий лидер отметил, что согласование ряда вопросов может потребовать проведения личной встречи президентов лидеров РФ и Украины, и в данной связи вновь озвучил приглашение в адрес Путина и Зеленского на встречу в Стамбул или Анкару" , – говорится в сообщении.

Эрдоган выразил уверенность в том, что в случае объявления режима прекращения огня в Украине, у сторон появится возможность для долгосрочного урегулирования противоречий.

Глава турецкого государства также указал на значимость эффективного задействования гуманитарных коридоров в Украине в обеих направлениях и мониторинга ситуации на местах.

Это уже второй телефонный разговор президентов Турции и России за нынешний месяц. В предыдущий раз лидеры провели беседу 6 марта. Тогда Эрдоган заявил Путину о готовности Анкары внести посильный вклад в решение украинской проблемы в кратчайшие сроки. А Путин похвастался, что его "спецоперация" идет по плану, но бомбит он якобы только военную инфраструктуру.