Чехия заявила, что больше не может принимать беженцев из Украины

Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что страна уже не может принимать новых беженцев из охваченной войной Украины. Чехия уже приняла к себе примерно 270 тысяч украинских граждан, сообщает Новое время.

"Мы должны понимать, что достигаем предела того, что мы можем принять без особых проблем" , — цитируют чешские СМИ слова Фиалы.

Недавно чешский парламент принял закон об оказании нуждающимся беженцам помощи в размере 200 евро в месяц. Кроме того, чешские власти предоставляют по 120 евро на каждого беженца в месяц тем, кто принял к себе украинцев.