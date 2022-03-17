МИД отреагировал на отказ РФ выполнять решение Гаагского суда

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал отказ России выполнять решение Международного суда ООН о немедленном прекращении полномасштабной войны против Украины, сообщает Новое время.

В комментарии НВ Николенко подчеркнул, что России не удастся избежать ответственности за преступления против украинского народа, несмотря на попытки вольно интерпретировать решение суда.

"Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой — продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но международным правом нельзя махать, как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов" , — сказал он.

Спикер МИД напомнил, что решение Международного суда создает юридические обязательства для России, а утверждения страны-агрессора о том, что у суда якобы нет юрисдикции рассматривать иск Украины, являются ничтожными. Во время слушаний суд отверг возражения России и подтвердил полномочия вынести свое решение.