Генпрокуратура Беларуси завела дело на Арестовича

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом заявила Генпрокуратура Беларуси, сообщает Сегодня.

Арестовича обвиняют в том, что якобы в одном из своих видеороликов он призывал к "совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.