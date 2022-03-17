Украина получит от Франции €300 млн финпомощи

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе предоставление в ближайшие дни финансовой помощи Украине в размере 300 млн евро.﻿ Об этом говорится в заявлении МИД Франции по поводу разговора двух министров, сообщает Укринформ.

Отмечается, что министры подробно обсудили поддержку, которую Франция совместно с партнерами оказывает Украине в контексте войны, начатой ​​Россией.

"Министр подтвердил предоставление в ближайшие дни пакета финансовой помощи в размере 300 миллионов евро в соответствии с обязательствами, взятыми президентом Республики (Эмманюэлем Макроном - ред.) перед президентом Зеленским" , - говорится в сообщении.

Ле Дриан пообещал, что Франция будет продолжать усилия на европейском уровне с целью повышения стоимости военной агрессии для России. Он также представил различные аспекты гуманитарной помощи, предоставляемой Францией в Украине и за ее пределами людям, пострадавшим от войны.

Французский министр решительно осудил военные действия России против мирного населения и населенных пунктов Украины в нарушение норм международного гуманитарного права. Он отметил необходимость срочного и полного прекращения огня на всей территории Украины, как того требует принятое вчера решение Международного суда ООН.

"Такое прекращение огня - единственный способ дать возможность серьезным переговорам положить конец конфликту" , - говорится в сообщении.

Также глава французской дипломатии подчеркнул важность начатых под эгидой МАГАТЭ обсуждений надежности и безопасности гражданских ядерных объектов в Украине.