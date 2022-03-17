Украина получит от Франции €300 млн финпомощи
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе предоставление в ближайшие дни финансовой помощи Украине в размере 300 млн евро. Об этом говорится в заявлении МИД Франции по поводу разговора двух министров, сообщает Укринформ.
Отмечается, что министры подробно обсудили поддержку, которую Франция совместно с партнерами оказывает Украине в контексте войны, начатой Россией.
"Министр подтвердил предоставление в ближайшие дни пакета финансовой помощи в размере 300 миллионов евро в соответствии с обязательствами, взятыми президентом Республики (Эмманюэлем Макроном - ред.) перед президентом Зеленским", - говорится в сообщении.
Ле Дриан пообещал, что Франция будет продолжать усилия на европейском уровне с целью повышения стоимости военной агрессии для России. Он также представил различные аспекты гуманитарной помощи, предоставляемой Францией в Украине и за ее пределами людям, пострадавшим от войны.
Французский министр решительно осудил военные действия России против мирного населения и населенных пунктов Украины в нарушение норм международного гуманитарного права. Он отметил необходимость срочного и полного прекращения огня на всей территории Украины, как того требует принятое вчера решение Международного суда ООН.
"Такое прекращение огня - единственный способ дать возможность серьезным переговорам положить конец конфликту", - говорится в сообщении.
Также глава французской дипломатии подчеркнул важность начатых под эгидой МАГАТЭ обсуждений надежности и безопасности гражданских ядерных объектов в Украине.