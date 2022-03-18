Как возместить убытки, если ваше имущество уничтожено во время войны

Алгоритм действий, которые помогут получить новое имущество после войны, вместо разрушенного, сообщает Сегодня.

Российская Федерация, путем вторжения на украинские земли, развязала кровопролитную войну против нашей страны ранним утром 24 февраля. За это время территорию всей нашей страны оккупанты обстреливают со всевозможного оружия, нанося часто сокрушительный и непоправимый удар как государственной инфраструктуре, так и имуществу простых граждан.

О том, что делать украинцам, которые во время активных боевых действий потеряли жилье или транспорт рассказала депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

По ее словам, алгоритм действий должен быть таким:

важно сохранить документы о праве собственности на имущество, технический паспорт, по возможности – сделать копии, а также актуальную выписку о пребывании имущества в собственности из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (это можно сделать на портале "Дія").

если случился пожар или имущество находится в аварийном состоянии – нужно звонить спасателям, которые устранят последствия и составят соответствующий акт. Не забудьте получить копию акта и обратиться в соответствующую райгосадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования жилья. Также можно составить акт разрушения самостоятельно с соседями. Соседи в этой ситуации – важные люди, поэтому если они стали свидетелями разрушения (пожара, обстрела и т.д.) – пусть они дадут письменные объяснения.

фото- и видеофиксация разрушений, а если будет возможность – собирайте и храните статьи, фото и видео СМИ относительно соответствующих фактов. Что касается жилья – попробуйте собрать квитанции на движимое имущество (например, бытовую технику, которая была в доме), фото имущества до и после.

обратитесь с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением вышеперечисленных доказательств разрушения имущества и обязательно получите выписку из Единого реестра досудебных расследований.

материалы позже также загрузите на сайт https://damaged.in.ua/. На этом ресурсе собирают доказательства преступлений РФ для дальнейшего возмещения убытков.

Что касается страховых выплат: страховой случай на территории, на которой действует военное положение, теоретически не является основанием для отказа в страховой выплате.

Однако, скорее всего, страховщики не будут выплачивать ущерб, нанесенный имуществу в результате военных действий – обстрелов, бомбардировок и тому подобное. Это стандартное исключение в договорах страхования имущества.