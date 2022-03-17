ОГА: в Северодонецке обстреляли укрытие для матерей с детьми

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Об этом заявил глава ОГА Сергей Гайдай, сообщает Новое время.

Сейчас жители и сотрудники учреждения в безопасности.

«В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!» , — написал Гайдай в Facebook.

17 марта в Северодонецк и Лисичанск прибыли гуманитарные грузы с продуктами, лекарствами и средствами гигиены.

Накануне вечером Сергей Гайдай сообщал, что враги захватили около 70% области, россияне и боевики так называемой "ЛНР" терроризируют местное население. 30% территории области, подконтрольные Украине, находятся под постоянным обстрелом со стороны России.

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