Местные власти: на Казачью Лопань под Харьковом сбросили кассетные бомбы

Российские войска обстреляли кассетными бомбами поселок Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом заявил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, сообщает Корреспондент.

"Несколько часов назад российская армия обстреляла кассетными бомбами Казачью Лопань. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных выясняются" , – написал Задоренко на своей странице в Facebook.

По его словам, под удар попали железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка. При этом объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей Лопани, а также российские военные не пострадали.

Задоренко напомнил, что использование кассетных бомб запрещено Дублинской конвенцией 2008 года.