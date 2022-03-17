Латвия призвала страны ООН закрыть небо над Украиной

Сейм Латвии принял заявление с призывом к странам ООН о немедленном закрытии воздушного пространства над Украиной, сообщает Depo.ua.

Как пишет Delfi, Латвия стала третьей страной, призывавшей ООН закрыть небо над Украиной, после Литвы и Эстонии.

В частности, бесполетная зона над Украиной необходима для защиты человеческих жизней и обеспечения безопасности украинских атомных станций.

В парламенте Латвии также заявили о постоянной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

Отметим, несколько раньше парламент Литвы также выступил за закрытие неба над Украиной.