Шольц попросил не обижать и не бить россиян

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Шольц осудил нападки на выходцев из России, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Абсолютно недопустимо, когда людей, которые приезжают из России, оскорбляют, обзывают или нападают физически. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это" , - заявил немецкий лидер в Twitter.

В то же время канцлер Германии пообещал, что страна будет оказывать быструю поддержку украинцам, которые бегут от войны.

Напомним, ранее Шольц и президент Франции позвонили Путину, чтобы уговорить его изменить войну против Украины дипломатией.

После этого Шольц согласовал с президентом Турции мирные инициативы в отношении Украины и России.