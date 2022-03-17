В МВД рассказали о кадыровцах и сирийцах Асада

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что большая часть полка кадыровцев, который участвовал в полномасштабном вторжении России в Украину, уже убита, сообщает Новое время.

В эфире всеукраинского марафона Денисенко прокомментировал информацию о том, что сирийский диктатор Башар аль-Асад пообещал предоставить России 40 тысяч боевиков для войны против Украины. По словам советника главы МВД, численность армии Сирии составляет от 100 до 130 тысяч человек, поэтому, если Асад отдаст 40 тысяч человек в Украину, «это значит, что он должен завтра сдаться, потому что все те, кто против него, опять поднимут голову».

Также Денисенко заявил, что отправка такого количества боевиков проблемна с точки зрения логистики: проливы Босфор и Дарданеллы заблокированы Турцией, а для перевозки их даже на одном из самых больших транспортных самолетов России понадобится 2000 рейсов.

"Я бы очень хотел, чтобы мы не переоценивали роль сирийцев в нашей войне… Неделю назад шла речь о 20 тысяч, сейчас — уже о 40 тысячах. Это такая же мифология, как и огромное количество [кадыровцев]. [Кадыровцев] тут был аж один полк, 1000−1500 человек, и большая часть из них уже удобряет наши черноземы" , — подчеркнул он.

11 марта журналисты Слідства.Інфо сообщали, что часть кадыровцев находится в Гостомеле и других населенных пунктах возле Киева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 марта сообщил, что его помощник Апты Алаудинов якобы отправляется в Украину вместе с 1000 боевиками.

По данным Генерального штаба ВСУ, за 21 день полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 14 тысяч человек личного состава (вероятно, речь об убитых и раненых), 444 танка, 86 самолетов, 864 единицы автомобильной техники и так далее.