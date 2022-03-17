Байден предупредит Си Цзиньпина о последствиях помощи РФ - Блинкен

В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден планирует позвонить главе Китая Си Цзиньпину. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Байден предупредит Пекин о последствиях поддержки России в войне с Украиной, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Как информирует CNN, по словам Блинкена, Китай должен использовать свое влияние на российского главу Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

"Мы по-прежнему призываем все страны, особенно те, которые имеют прямое влияние на Россию, использовать любые имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить эту войну" , - сказал он.

Однако, как отметил американский госсекретарь, выглядит так, будто Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить российскую агрессию и пытаясь занять нейтральную позицию.

"Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине. Завтра президент Байден поговорит с Си Цзиньпином и ясно даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он совершит для поддержки российской агрессии" , - подчеркнул Блинкен.

Накануне американские издания сообщили, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь.