Война уже забрала жизни более 200 мирных жителей Чернигова - мэр
С начала вторжения России в Украину в Чернигове погибли больше 200 мирных жителей. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко, сообщает Корреспондент.
"У нас сегодня значительно увеличилась интенсивность обстрелов жилых массивов всего города из всех видов вооружения - и артиллерийского, и авиационного. Уже больше недели у нас не было днем авиационной бомбардировки, а сегодня было таких несколько с больших высот. Город пылает во многих локациях: горят жилые дома, магазины", - цитирует Суспільне слова городского головы.
Также, по его словам, на данный момент нет официально подтвержденного зеленого коридора. Поэтому он советует жителям покидать город небольшими группами из-за высокого риска обстрелов.
Атрошенко подчеркнул, что Чернигов уже входит в гуманитарную катастрофу - в городе нет тепло-, водо-, электроснабжения, есть перебои со снабжением медикаментов и перевязочных материалов.
"Мы сегодня очень волнуемся за все инфекции кишечно-желудочного происхождения, которые связаны с невозможностью соблюдать гигиенические требования... Очень много людей болеет. Своей смертью умирают в четыре раза больше, чем это было в мирное время. Если раньше в среднем умирало до 10 человек в день, то сегодня мы хороним 40. Это люди, которые просто умирают от сердечных приступов и различных болезней. Это те, кто не выдерживают войны. Не выдерживают этого нервного, психологического и физического напряжения", - добавил городской голова.
Также он отметил, что на окраине города, где расположено городское кладбище Яцево идут бои, поэтому власти вынуждены хоронить погибших на старом закрытом кладбище.
"Мы разрабатываем там отдельные участки земли, там очень мало территории. Поэтому мы хороним по христианским обычаям, но таким образом... Потом мы будем перезахоронять", - добавил Атрошенко.