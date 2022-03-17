Война уже забрала жизни более 200 мирных жителей Чернигова - мэр

С начала вторжения России в Украину в Чернигове погибли больше 200 мирных жителей. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко, сообщает Корреспондент.

"У нас сегодня значительно увеличилась интенсивность обстрелов жилых массивов всего города из всех видов вооружения - и артиллерийского, и авиационного. Уже больше недели у нас не было днем авиационной бомбардировки, а сегодня было таких несколько с больших высот. Город пылает во многих локациях: горят жилые дома, магазины" , - цитирует Суспільне слова городского головы.

Также, по его словам, на данный момент нет официально подтвержденного зеленого коридора. Поэтому он советует жителям покидать город небольшими группами из-за высокого риска обстрелов.

Атрошенко подчеркнул, что Чернигов уже входит в гуманитарную катастрофу - в городе нет тепло-, водо-, электроснабжения, есть перебои со снабжением медикаментов и перевязочных материалов.

"Мы сегодня очень волнуемся за все инфекции кишечно-желудочного происхождения, которые связаны с невозможностью соблюдать гигиенические требования... Очень много людей болеет. Своей смертью умирают в четыре раза больше, чем это было в мирное время. Если раньше в среднем умирало до 10 человек в день, то сегодня мы хороним 40. Это люди, которые просто умирают от сердечных приступов и различных болезней. Это те, кто не выдерживают войны. Не выдерживают этого нервного, психологического и физического напряжения" , - добавил городской голова.

Также он отметил, что на окраине города, где расположено городское кладбище Яцево идут бои, поэтому власти вынуждены хоронить погибших на старом закрытом кладбище.