Зеленский обсудил с Макроном антивоенной коалицию

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Деловая столица.

"Продолжил диалог с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в том числе в оборонной сфере. Отдельное внимание – продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию" , — написал Зеленский Twitter﻿.

Ранее Эммануэль Макрон, выступая на предвыборном мероприятии 17 марта, заявил, что Франция должна готовится к новой войне высокой интенсивности в Европе.