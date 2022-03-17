Генштаб: уничтожен командир российской дивизии

Украинские военные ликвидировали командира российской мотострелковой дивизии. Об этом информирует Генштаб ВСУ в вечерней сводке в четверг, 17 марта, сообщает Корреспондент.

"Подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева" , – говорится в заявлении Генштаба﻿.

Также ВСУ нанесли значительные потери – до 30% – подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущим боевые действия в районах городов Харьков и Изюм, а также подразделениям 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ.

"Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине" , – отметили в Генштабе.

Украинские военные констатируют, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования Калибр и оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер в ходе первых 20 суток операции, поэтому теперь наносит ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия.