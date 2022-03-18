Ущерб инфраструктуре Украины с начала войны превысил $62 млрд

За неделю с 10 по 17 марта ущерб, нанесенный в ходе войны инфраструктуре Украины, вырос по меньшей мере на 330 млрд грн, или на $8,3 млрд — до 1,8 трлн грн, или $62,6 млрд, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствует анализ, проводимый в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтерами из партнерских организаций, в частности, из Центра экономической стратегии и Prozorro.Продажи.

В целом, по расчетам KSE Institute, с начала военной агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года, в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере:

411 учебных заведений;

36 учреждений здравоохранения;

1600 жилых домов;

26 заводов/их складов;

15 аэропортов;

7 тепло/гидроэлектростанций и т. д.

Кроме того, разрушено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей, минимум 350 мостов и мостовых переходов и т. д.﻿

Инфографика: KSE

В KSE отметили, что эти расчеты построены на анализе нескольких тысяч публичных сообщений от граждан, правительства и местных органов власти по поводу потерь и повреждений по всей стране.

"Данные оценки не являются исчерпывающими: информация о многочисленных повреждениях и разрушениях может отсутствовать из-за отсутствия возможности у граждан, местных и государственных органов власти оперативно фиксировать нанесенные повреждения в разрезе каждого города и населенного пункта" , — объяснили в KSE.

Оценка также не учитывает информацию относительно ущерба, причиненного в результате боевых действий/минирования природных ресурсов, животного хозяйства, запасов компаний (на складах, в магазинах и т. п.), движимого имущества, военного имущества, имущества телеком-операторов и т. д.

Каждый гражданин также может предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны. Для этого командой KSE Institute создан ресурс "Россия заплатит", на котором каждый уже сейчас может добавить данные о повреждениях зданий, предприятий, дорог, других объектов.