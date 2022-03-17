Суспільне: из-за обстрелов загорелся рынок "Барабашово" в Харькове

В Харькове на рынке "Барабашово" в результате обстрела русскими оккупантами произошел пожар. Погиб один человек. Ссылаясь на Суспільне, сообщает Сегодня.

Огонь охватил торговые ряды. Рядом с местом пожара – снаряды от системы залпового огня "Град", над Харьковом поднялся черный дым.

Как информирует﻿ ГСЧС, при тушении пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС и еще один получил ранение. Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались в связи с обстрелами.

По состоянию на 19:00 в результате пожара на территории рынка произошло распространение огня на частные жилые дома (количество уточняется). К тушению привлечены около 70 человек и 21 ед. техники ГСЧС.

Стоит отметить, рынок "Барабашово" — самый большой в восточной Европе и один из самых больших в мире. Он является местом работы около 15 тысяч предпринимателей