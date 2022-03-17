ОП: сегодня удалось эвакуировать 3 810 человек

Сегодня, 17 марта, гуманитарными коридорами эвакуировали 3810 человек из Мариуполя и Киевской области. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает Укринформ.

"2000 мариупольцев уже смогли добраться до Запорожья, где им оказывается помощь. Многие авто еще в пути. Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске" , - написал Тимошенко в Телеграмме .

Завтра такие пункты начнут действовать в Мангуше. Людей, идущих пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье.

"1810 жителей Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки сейчас уже в безопасности" , - сообщил он.

Тимошенко добавил, что в населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.