Макрон заявил, что может совершить визит в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может совершить визит в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Однако, главное условие для этого визита — он не должен быть «бесполезным», сообщает Новое время.

"Когда я поехал в Москву и Киев в феврале, это было потому, что я думал, что имею „карту“, которую нужно разыграть, и что еще есть возможность. Я продолжаю это делать, разговаривая несколько раз с президентом Зеленским, с которым я буду говорить через несколько часов (разговор уже состоялся — ред), но пока не произойдет кристаллизации чего-то ощутимого (в переговорах с РФ — ред.), было бы напрасно (ехать в Киев — ред.)" , — цитируют французские СМИ слова Макрона.

Вечером 17 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Отдельное внимание стороны уделили продолжению мирного диалога.