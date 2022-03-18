Кулеба: страны соревнуются за то, чтобы принять встречу Зеленского и Путина

Президент Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным "хоть завтра", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова" , – заявил он.

Министр также подробно объяснил, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас проходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить.

"Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезна. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали" , – рассказал Кулеба.

"Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее. А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности" , – отметил он.

Кулеба также рассказал, где может пройти встреча Зеленского с Путиным.