Кулеба: страны соревнуются за то, чтобы принять встречу Зеленского и Путина
Президент Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным "хоть завтра", сообщает Украинская правда.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова", – заявил он.
Министр также подробно объяснил, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас проходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить.
"Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезна. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали", – рассказал Кулеба.
"Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее. А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности", – отметил он.
Кулеба также рассказал, где может пройти встреча Зеленского с Путиным.
"Конкуренция, уже там соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу. Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", – заявил он.