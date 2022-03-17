Минэкономики: в Украине подешевеет дизтопливо и бензин

Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин сообщил о снижении с завтрашнего дня цен на бензин и дизтопливо. Он назвал максимальную стоимость топлива на АЗС, которая должна быть с 18 марта, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"С завтрашнего дня цена дизельного топлива в Украине снижается на 5 гривен, то есть его стоимость не должна превышать 40 гривен (за литр - ред.)" , - сказал Кудин.

По его словам, цены на бензин снизятся еще больше - он подешевеет на почти на 8 гривен и должен стоить около 36 гривен.

"Бензин подешевеет на 7,76 гривны, и станет не дороже 35,76 гривны" , - уточнил замминистра.

Кудин также оценил предварительный ущерб от вторжения России в Украину. По его словам, убытки оцениваются в 565 млрд гривен. В эту цифру вошли компенсации военным, погибшим и тем, кто имеет инвалидность.