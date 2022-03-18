Блинкен согласен с Байденом в том, что Путин – военный преступник

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что согласен с президентом Джо Байденом в том, что в Украине были совершены военные преступления. Американские эксперты уже собирают доказательства, подтверждающие это, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Днем ранее Байден сказал репортерам, что считает президента России Владимира Путина военным преступником, но позже Белый дом заявил, что не было принято никаких официальных решений в отношении возможных нарушений международного права после вторжения России 24 февраля в Украину.

"Лично я согласен" , — сказал Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте в четверг, прокомментировав реплику президента США.

"Преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением" , — сказал Блинкен.

"Новый посол Вашингтона по уголовному правосудию Бет Ван Шаак возглавит усилия Госдепартамента, направленные на документирование и оценку потенциальных военных преступлений, совершаемых в Украине" , - сказал Блинкен.

Он также добавил, что США позаботятся о том, чтобы результаты расследований помогли привлечению виновных к ответственности.