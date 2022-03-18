Британская разведка: контратаки Украины сильно ограничивают наступление РФ

Разведка Великобритании сообщает, что непрекращающиеся украинские контратаки значительно ограничивают наступательный потенциал России в ее полномасштабной войне против Украины, сообщает Новое время.

Как отмечает ведомство в Twitter, эти действия украинских защитников вынуждают РФ отвлекать большое количество войск для защиты собственных линий снабжения.

По данным британской разведки, логистические проблемы оккупантов продолжают препятствовать захлебывающемуся вторжению России в Украину.

В сообщении также говорится, что нежелание маневрировать по пересеченной местности, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности наведения мостов не позволяют РФ эффективно пополнять свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как продовольствие и топливо.