В Канаде упростили въезд в страну для украинских беженцев

C 17 марта в Канаде действует упрощенная программа временного пребывания в стране для украинских беженцев, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр по делам иммиграции Шон Фрейзер.

Это решение свидетельствует о полной поддержке Канады украинского народа в связи с кровавой войной РФ на территории Украины.

"Устойчивость и мужество украинцев вдохновили мир, и Канада непреклонна в своем стремлении оказывать поддержку Украине в ее борьбе за свой суверенитет и демократические идеалы, разделяющие наши страны" , — говорится в сообщении.

Напомним, что Канада вводит санкции против чиновников режима Беларуси из-за причастности к полномасштабному вторжению России в Украину. Об этом заявила министерша иностранных дел Мелани Жоли.